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- Шоу-бизнес
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Без нижнего белья: Люпита Нионго в серебристом платье с открытыми боками появилась на премьере фильма "Одиссея"
43-летняя актриса выбрала для своего выхода гламурный наряд с пикантным акцентом.
Люпита Нионго появилась на премьере фильма Кристофера Нолана «Одиссея», которая состоялась в Лондоне.
Актриса предстала в прозрачном серебристом платье из коллекции прет-а-порте Christian Cowan осень-зима 2026. Сетчатый наряд был украшен стразами, которые мерцали на свету. Платье имело свободный прямой силуэт и открытые бока, через которые было видно, что на звезде отсутствовало нижнее белье.
Люпита дополнила свой наряд босоножками цвета металлик на шпильках Aquazzura.
Она уложила волосы в высокую геометрическую прическу, нанесла макияж смоки-айс и с глянцевым блеском на губах, а также сделала темный маникюр. Уши Нионго украшали длинные бриллиантовые серьги с сердечками от Garatti Milano, а на руке были бриллиантовый браслет и кольцо.
Напомним, что Люпита Нионго на фотоколле фильма «Одиссея» предстала в белом наряде без рукавов, с глубоким V-образным вырезом, контрастной черной окантовкой и декоративной эмблемой Chanel в зоне декольте из коллекции Resort 2027.