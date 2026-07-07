Без нижнего белья: Люпита Нионго в серебристом платье с открытыми боками появилась на премьере фильма "Одиссея"

Люпита Нионго / © Associated Press

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Люпита Нионго появилась на премьере фильма Кристофера Нолана «Одиссея», которая состоялась в Лондоне.

Люпита Нионго / © Associated Press

Актриса предстала в прозрачном серебристом платье из коллекции прет-а-порте Christian Cowan осень-зима 2026. Сетчатый наряд был украшен стразами, которые мерцали на свету. Платье имело свободный прямой силуэт и открытые бока, через которые было видно, что на звезде отсутствовало нижнее белье.

Люпита Нионго / © Getty Images

Люпита дополнила свой наряд босоножками цвета металлик на шпильках Aquazzura.

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Люпита Нионго / © Associated Press

Она уложила волосы в высокую геометрическую прическу, нанесла макияж смоки-айс и с глянцевым блеском на губах, а также сделала темный маникюр. Уши Нионго украшали длинные бриллиантовые серьги с сердечками от Garatti Milano, а на руке были бриллиантовый браслет и кольцо.

Люпита Нионго / © Associated Press

Напомним, что Люпита Нионго на фотоколле фильма «Одиссея» предстала в белом наряде без рукавов, с глубоким V-образным вырезом, контрастной черной окантовкой и декоративной эмблемой Chanel в зоне декольте из коллекции Resort 2027.

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