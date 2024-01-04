Без нижнего белья: Рози Хантингтон-Уайтли позировала в шелковом платье на отдыхе

Традиционно после рождественских и новогодних праздников селебрити отправляются на отдых.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – тоже улетела в отпуск, для которого выбрала Таиланд. И уже показала оттуда первые снимки.
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Британка позирует босиком на фоне моря у куста с розовыми цветами. Она одета в белое шелковое платье в пол, под которым нет нижнего белья. Рози подставляет лицо солнечным лучам, наслаждаясь таиландским теплом после дождливой погоды Лондона.
Напомним, ранее обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли сделала селфи во время бьюти-процедуры. Она была не сеансе лимфодренажного массажа.
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