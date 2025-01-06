Без нижнего белья: топ-модель Изабель Гулар продемонстрировала пикантный образ

40-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – улетела со своим женихом – 33-летним немецким футболистом Кевином Траппом – праздновать новогодние праздники на популярный среди селебрити остров Сент-Барт, откуда каждый день публикует фото.

instagram.com/izabelgoulart

Так, на новых фото она продемонстрировала свой пикантный лук, в котором встречала новый год. Она надела асимметричное белое платье от David Koma с очень высоким разрезом и длинным черным бантом на нем. Судя по всему, нижнее белье под платье модель не надела.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Свой праздничный образ Изабель дополнила блестящими серьгами необычной формы и белыми туфлями-лодочками на каблуках. Ее жених Кевин был одет в образ total white.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Держать себя в форме модели помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

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