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Без обручального кольца и с новым другом: Тина Кунаки пришла на свадьбу

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Без обручального кольца и с новым другом: Тина Кунаки пришла на свадьбу

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго / Фото: Getty Images

Тина Кунаки со своим испанским другом Виктором Сантьяго посетили свадьбу во Франции.

Они стали одними из гостей на свадьбе основателя и креативного директора бренда Jacquemus - Симона Порт Жакмюса – и владельца рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри.

О свадьбе подробнее мы рассказывали вот здесь.

Теперь хотим показать вам гостей. 25-летняя Тина приехала на торжество в светлом асимметричном платье с одним открытым плечом и белых босоножках на каблуках.

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго / © Getty Images
Тина Кунаки и Виктор Сантьяго / Фото: Getty Images

Кудрявые волосы Тина собрала в высокую прическу, надела драгоценный тонкий браслет и сделала светлый маникюр. На пальце Кунаки не было обручального кольца.

В своем Instagram Тина публикует много фото со своим новым другом Виктором Сантьяго.

(листайте фото вправо)

Некоторые из них совсем не похожи на дружеские. Подписчики то и дело судачат о том, а все ли хорошо в браке у Кунаки и Касселя, которые воспитывают 3,5-летнюю дочь Амазони.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / © Getty Images
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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