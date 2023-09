Без обручального кольца: Софи Тернер заметили в Нью-Йорке после сообщений о разводе

Звезду сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая недавно официально подтвердила, что разводится с мужем, музыкантом Джо Джонасом, заметили в Нью-Йорке. Фото папарацци сделали, когда актриса выходила из ресторана.

Для ужина Софи надела лаконичную белую футболку и серую трикотажную юбку-карандаш. Также на ней были красные атласные балетки, на шее золотое украшение, а в руке актриса держала яркую сумку от Louis Vuitton.

Также можно заметить, что Софи больше не носит обручальное кольцо. Недавно актриса заявила, что подает в суд на мужа и, что он украл у нее детей.

Софи Тернер / Фото: Getty Images

На ужин Софи, кстати, сходила с певицей Тейлор Свифт. Что интересно, ранее Свифт тоже встречалась с Джо Джонасом. После расставания Тейлор Свифт написала о Джонасе несколько песен, включая Forever & Always и Better Than Revenge.

