Без одежды: порноактриса-трансгендер в прозрачном бюстгальтере произвела фурор пышным бюстом

Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд побывала на мероприятии, посвященном звездам индустрии для взрослых — AVN Adult Expo 2023. Ивент состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада.

Блондинка появилась перед фотокамерами в провокационном луке – без одежды. На ней было только черное нижнее белье.

Свою большую грудь, от которой просто было невозможно отвести взгляд, Бритни подчеркнула прозрачным бюстгальтером, сквозь который были видны ее соски.

Бритни Кейд / Фото: Getty Images

Шею Кейд украсила черным кожаным чокером с золотистой деталью. Волосы порноактриса распустила, сделала макияж с накладными пышными ресницами, французский маникюр и белый педикюр.

Бритни Кейд / Фото: Getty Images

Черные босоножки на высокой платформе и каблуке завершили откровенный аутфит Бритни.

Напомним, ранее Бритни Кейд была Брендоном Моррисоном. Он родился в Ла-Квинте, штат Калифорния, пишет Daily Mail.

Над Брэндоном в школе постоянно издевались, его избивали. Поэтому он в 15 лет бросил школу и учился дома.

После трансформации его жизнь поменялась. Бритни стала уверенной в себе красавицей.

"Я впервые поняла, что родилась в неправильном теле, когда мне было, наверное, 3-4 года, когда я играла обычными игрушками, которыми играли девочки, а не обычными игрушками для мальчиков. Я подавляла все свои чувства простого желания быть собой", – сказала в интервью Кейд.

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