Без прессы и поклонников: какими были похороны Мэрилин Монро 8 августа 1962 года

Без прессы и поклонников: какими были похороны Мэрилин Монро 8 августа 1962 года

59 лет назад не стало главной кинодивы Голливуда.

1962 год вошел в историю, ведь 5 августа в своем доме по адресу 12305 Fifth Helena Drive в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе была найдена мертвой суперзвезда Мэрилин Монро.

В мастерской парижской одежды Pierry Cardin четыре модели читают новости о внезапной смерти кинозвезды Мэрилин Монро / Associated Press

По заключению врачей было названо приблизительное время смерти: 4 августа между 20:30 и 22:30. Токсикологический отчет показал, что причиной смерти было острое отравление барбитуратами. Рядом с кроватью Монро были найдены пустые флаконы с лекарствами.

Полицейский указывает на бутылочки с лекарствами на столе рядом с кроватью в доме актрисы Мэрилин Монро / Associated Press

Нашли актрису обнаженной, поскольку обычно она спала именно так. После констатации смерти тело Монро было перевезено в морг Westwood Village, а после подтверждения ее личности и обстоятельств смерти, было направлено на судебно-медицинскую экспертизу округа Лос-Анджелес для вскрытия.

Спальня, в которой Мэрилин Монро была найдена мертвой / Getty Images

Тело Мэрилин Монро доставляют в морг / Getty Images

Вскрытие было проведено в тот же день, 5 августа, доктором Томасом Ногучи. В отчете говорилось, что смерть наступила в результате возможной передозировки барбитуратов. К утру понедельника 6 августа тело Мэрилин Монро еще лежало в морге. Лишь поздним вечером его привезли в похоронное бюро.

Организацией похорон занимались второй муж Мэрилин - бейсболист команды "Нью-Йорк Янкиз" Джо Ди Маджио и ее сводная сестра Бернис Бейкер Миракл. Похороны должны были быть полностью приватными и разрешение присутствовать на церемонии получили только родственники и близкие друзья - 31 человек. Однако без инцидентов не обошлось - фотограф журнала Life, подкупив служащего морга бутылкой виски, смог пробраться в морг больницы и сделать несколько фотографий покойной звезды.

Тело Мэрилин Монро в морге Лос-Анджелеса на вскрытии / Getty Images

Последний макияж Мэрилин сделал 7 августа ее друг Уайт Снайдер. Он рассказывал, что как-то они полушутя договорились с Мэрилин, что он сделает ее последний макияж, если она умрет раньше него. Как видим, Снайдер сдержал свое обещание. Бывший муж звезды Джо Ди Маджио не отходил от Монро всю ночь. Он был разбит, ведь по слухам, 1 августа 1962 года повторно сделал ей предложение.

Бейсболист Джо Ди Маджио вытирает слезы после похорона Мэрилин Монро / Getty Images

Также известно, что волосами актрисы занимался Агнес Фланаган. Но так как тело Мэрилин было сильно повреждено во время вскрытия, ему пришлось надеть ей парик, имитировавший ее настоящую прическу.

Похороны американской кинозвезды Мэрилин Монро / Getty Images

Похоронная церемония началась 8 августа в час дня в небольшой часовне на Вествудском мемориальном кладбище в Западном Лос-Анджелесе. Во время службы тело Мэрилин лежало в открытом бронзовом гробу, покрытом изнутри атласом цвета шампанского. Одели ее в любимое зеленое платье от итальянского модельера Эмилио Пуччи, в котором она недавно появлялась в Мехико, и в зеленый шарф.

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Во время церемонии местный пастор произнес краткую проповедь, а затем к гробу подошел убитый горем Джо, чтобы сказать: "Я люблю тебя, дорогая, я люблю тебя". В руках у Мэрилин был букет роз и еще на протяжении 20 последующих лет Джо распоряжался, чтобы в вазу на ее могиле дважды в неделю приносили свежий букет красных роз, как символ его непрекращающейся любви.

Похоронили актрису в стенном склепе из розового мрамора под № 24 на Вествудском кладбище. На табличке написали просто: " Мэрилин Монро 1926-1962".

Надгробная табличка на склепе, где лежит кинозвезда / Getty Images

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