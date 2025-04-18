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- Шоу-бизнес
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Без разрезов и голых вставок: Дейзи Эдгар-Джонс надела лаконичное платье на мероприятие
Она надела платье в дизайне похожем на тот, который носила ранее.
Актриса Дейзи Эдгар-Джонс посетила специальный показ фильма «На быстрых лошадях», который прошел в Нью-Йорке. В этот раз она посетила мероприятие в лаконичном платье белого цвета от бренда Khaite.
Этот длинный наряд хорошо сидел на фигуре актрисы, а украшала его только легкая драпировка — лиф имел легкий напуск. Дополнила она образ обувью с открытым мысом, лаконичными серьгами-кольцами и элегантной прической.
Это платье напомнило наряд, который она носила в Лос-Анджелесе. Перед фотографами Дейзи появилась в белоснежном платье от бренда Gucci, которое было выполнено в лаконичном дизайне. У платья была высокая горловина с небольшой драпировкой и высокий разрез на юбке. Также наряд украшала голая спина.