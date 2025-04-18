Без разрезов и голых вставок: Дейзи Эдгар-Джонс надела лаконичное платье на мероприятие

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

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Актриса Дейзи Эдгар-Джонс посетила специальный показ фильма «На быстрых лошадях», который прошел в Нью-Йорке. В этот раз она посетила мероприятие в лаконичном платье белого цвета от бренда Khaite.

Этот длинный наряд хорошо сидел на фигуре актрисы, а украшала его только легкая драпировка — лиф имел легкий напуск. Дополнила она образ обувью с открытым мысом, лаконичными серьгами-кольцами и элегантной прической.

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

Это платье напомнило наряд, который она носила в Лос-Анджелесе. Перед фотографами Дейзи появилась в белоснежном платье от бренда Gucci, которое было выполнено в лаконичном дизайне. У платья была высокая горловина с небольшой драпировкой и высокий разрез на юбке. Также наряд украшала голая спина.

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Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

Дейзи Эдгар-Джонс / © Getty Images Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press Дейзи Эдгар-Джонс / © Getty Images Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press Дейзи Эдгар-Джонс / © Getty Images Дейзи Эдгар-Джонс / © Getty Images