"Без руки, без ноги": в Сети распространяется новый хит о москалях

"Без руки, без ноги": в Сети распространяется новый хит о москалях

Песня стала настоящим хитом соцсетей.

Новый украинский вокально-инструментальный ансамбль "Байрактар", еще недавно называвшийся "Джеральд Эстрада" перепели легендарный хит немецкой группы Modern Talking — You're My Heart, You're My Soul. В видео группа поет в стиле 90-х, играет на синтезаторе и танцует. Ролик появился на YouTube-канале "Кринж TV".

Шутливая песня написана о войне в Украине и о том, как российская армия в ней проиграла. Артисты называют россиян в песне "бомжами и рагулями", которые остались без конечностей в Украине.

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