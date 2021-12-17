Без самой красивой: конкурс красоты "Мисс мира" отменили за 6 часов до начала

Без самой красивой: конкурс красоты "Мисс мира" отменили за 6 часов до начала

От Украины на мировой конкурс в этом году поехала винничанка Александра Яремчук.

Конкурс красоты "Мисс мира", который должен был состояться в Пуэрто-Рико, отменили за 6 часов до начала, поскольку 20 участниц получили положительный тест на коронавирус. Представлять Украину должна была винничанка Александра Яремчук.

По пути на конкурс девушку ждало несколько препятствий, в частности, у нее были проблемы с визой, но их удалось уладить. Теперь же она не сможет выйти на сцену из-за вируса, хотя провела в Пуэрто-Рико месяц, готовясь к шоу.

"Я очень расстроена и разочарована, потому что очень хотела выступить, пробыв целый месяц на подготовке в Пуэрто-Рико. Не менее расстроена дирекция нашего национального конкурса, которая весь этот месяц пребывания на карибских островах, оплачивала", — говорит Александра.

Впрочем, организаторы "Мисс мира" обещают все же провести конкурс в течение 90 дней.

Это уже второй год подряд пандемия помешает конкурсу. В прошлом году самую красивую девушку мира выбирали онлайн. Как именно выйдут из ситуации в этом году, пока неизвестно. Организаторы надеются, что конкурс таки состоится в течение трех месяцев, хотя это еще под вопросом.

Из-за обнаружения COVID среди участниц "Мисс мира" конкурс отменили | Новости мира

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