Без шляпы и в скромном платье: "девушка Бонда" Ольга Куриленко на королевском завтраке в Аскоте

41-летняя актриса в кофейном платье продемонстрировала стройную фигуру.

Ольга Куриленко посетила королевский завтрак Royal Ascot Perrier-Jouet в саду у Аннабель в Аскоте.

В отличии от скачек Royal Ascot дресс-код на завтрак, видимо, не обязывал гостей приходить в шляпках. Поэтому актриса была без головного убора.

Ольга выбрала для своего аутфита скромное платье длины миди кофейного цвета, которое хорошо сидело на ее стройной фигуре. Наряд она сочетала с босоножками на широких каблуках в тон.

Ольга Куриленко / Getty Images

Волосы ее были уложены в локоны, а на лице был нежный макияж. Уши она украсила золотыми серьгами, а шею тонкой деликатной цепочкой. Красный маникюр и педикюр завершил лук Куриленко.

Предлагаем рассмотреть образы гостей скачек Royal Ascot. В этом году дамы продемонстрировали экстравагантные шляпки. Многие из них удивили выбором своих головных уборов.

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Royal Ascot 2021 (10 фото)

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