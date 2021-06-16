Без шляпы и в скромном платье: "девушка Бонда" Ольга Куриленко на королевском завтраке в Аскоте

41-летняя актриса в кофейном платье продемонстрировала стройную фигуру.
Ольга Куриленко посетила королевский завтрак Royal Ascot Perrier-Jouet в саду у Аннабель в Аскоте.
В отличии от скачек Royal Ascot дресс-код на завтрак, видимо, не обязывал гостей приходить в шляпках. Поэтому актриса была без головного убора.
Ольга выбрала для своего аутфита скромное платье длины миди кофейного цвета, которое хорошо сидело на ее стройной фигуре. Наряд она сочетала с босоножками на широких каблуках в тон.
Волосы ее были уложены в локоны, а на лице был нежный макияж. Уши она украсила золотыми серьгами, а шею тонкой деликатной цепочкой. Красный маникюр и педикюр завершил лук Куриленко.
Предлагаем рассмотреть образы гостей скачек Royal Ascot. В этом году дамы продемонстрировали экстравагантные шляпки. Многие из них удивили выбором своих головных уборов.
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