Без штанов: американская актриса пришла на фэшн-шоу в белье

В рамках Нью-Йоркской недели моды состоялся показ коллекции сезона осень-зима 2023 года бренда Coach. Фэшн-шоу посетила американская актриса, звезда сериала на Netflix "Отомсти за меня" – Камила Мендес. Звезда выбрала для своего появления смелый лук – она пришла без штанов или юбки.

Камилла Мендес / Фото: Getty Images

На Камиле был черные трусы с высокой посадкой и черный бюстгальтер, поверх которого она надела кожаную черную куртку оверсайз с потертостями, накладными карманами и молнией. Обула Мендес черные лоферы на грубой подошве, украшенные металлическими деталями и логотипом бренда — С.

Актриса сделала волнистую укладку, надела черные очки и украсила одно ухо серьгой в виде ключа. На плече у нее висела черная сумка. Красный маникюр завершил провокационный лук.

Напомним, звезда супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" Кэтрин Ньютон появилась на премьере в прозрачном платье.

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