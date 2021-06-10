Без штанов: "ангел" Эльза Хоск позировала в футболке с модным принтом

Модель каждый день показывает стильные луки.

32-летняя шведская топ-модель и один из "ангелов" Victoria’s Secret Эльза Хоск в своем Instagram показывает, как носить трендовую одежду и аксессуары.

В это раз она примерила футболку с модными сейчас принтом тай-дай от Celine. Стоимость ее составляет 590 долларов. Свой летний лук Эльза дополнила панамкой с таким же принтом, но в другой расцветке. Хоск позировала с каким-то напитком в руке.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Снимки девушка никак не подписала, оставив в комментариях лишь эмодзи в виде радуги.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Напомним, Эльза Хоск в феврале впервые стала мамой. Несмотря на это, ее фигура уже пришла в дородовую форму. Модель часто ходит на пляж и показывают фотографии в бикини.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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