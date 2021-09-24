Без штанов и в кроксах: беременная Эшли Грэм показала, как собирается на съемки

Модель продолжает активно сниматься.
Несмотря на вторую беременность модель plus-size Эшли Грэм часто участвует в фотосъемках. В своем Instagram она показала, как готовится к одной из них.
Беременная Грэм в одной майке, трусах и кроксах с принтом "зебра", а также с мокрыми волосами стоит у зеркала и красит губы блеском.
"Блеск для губ, малышам хорошо - мы готовы к выходу", - написала Эшли под фото. Она, напомним, ждет рождения двойни, это мальчики.
Ранее Эшли Грэм показывала пикантные снимки, на которых она запечатлена полностью обнаженной. Модель всегда очень откровенна со своими подписчиками. Она любит свое тело таким, какое оно есть.
Читайте также: В ярком бикини на фоне пальм: Эшли Грэм показала новые снимки с отдыха