Без штанов и в кроксах: беременная Эшли Грэм показала, как собирается на съемки

Без штанов и в кроксах: беременная Эшли Грэм показала, как собирается на съемки

Модель продолжает активно сниматься.

Несмотря на вторую беременность модель plus-size Эшли Грэм часто участвует в фотосъемках. В своем Instagram она показала, как готовится к одной из них.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Беременная Грэм в одной майке, трусах и кроксах с принтом "зебра", а также с мокрыми волосами стоит у зеркала и красит губы блеском.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

"Блеск для губ, малышам хорошо - мы готовы к выходу", - написала Эшли под фото. Она, напомним, ждет рождения двойни, это мальчики.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Ранее Эшли Грэм показывала пикантные снимки, на которых она запечатлена полностью обнаженной. Модель всегда очень откровенна со своими подписчиками. Она любит свое тело таким, какое оно есть.

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