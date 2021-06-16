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Без штанов: Ирина Шейк в одном боди сверкнула подтянутыми ягодицами

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Без штанов: Ирина Шейк в одном боди сверкнула подтянутыми ягодицами

Ирина Шейк / Associated Press

Модель снялась в новой промокампании.

35-летняя супермодель Ирина Шейк показала свою новую работу. Она снялась в промокампании Tamara Mellon - соучредителя бренда Jimmy Choo. Меллон основала свою одноименную марку обуви класса люкс.

 В кадре Ирина появилась в одном лишь молочном боди с глубоким вырезом на декольте. Акцент в видео и на фотографиях сделан на кожаных босоножках на высоких каблуках, надетых на голубые носки.

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На лице Шейк практически нет макияжа, а ее волосы туго собраны.

Напомним, Ирину Шейк часто можно увидеть на улицах Нью-Йорка, когда она отправляется на прогулку с дочерью Леей. Супермодель и Брэдли Купер делят опеку над дочерью поровну и по очереди отводят девочку в детский сад, а также ходят с ней на прогулки в парк.

Ирина Шейк и Лея / © Getty Images
Ирина Шейк и Лея / Getty Images
Ирина Шейк / © Getty Images
Ирина Шейк / Getty Images

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