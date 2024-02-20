Без штанов, но с котом на руках: Клаудия Шиффер снялась в экстравагантной фотосессии

53-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – стала главной звездой мартовского выпуска Vogue Germany. На обложке глянца она позировала в кожаном жилете, черных плавках и колготках в сетку, а в руках держала своего кота Чипа. Недавно он стал звездой, сыграв в фильме "Аргайл" небольшую роль и появился на рекламных постерах вместе с главными актерами.

Также Клаудия примерила и другие экстравагантные наряды: топ из цветов, кожаное платье, лаковую дутую куртку и др. Автором черно-белого фотосета стал дуэт фотографов Luigi and Iango.

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Напомним, ранее супермодель Клаудия Шиффер посетила премьеру фильма. Известная модель надела платье Versace с узором аргайл, который соответствовал названию фильма.

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

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