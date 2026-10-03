ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

Без штанов: топ-модель Адриана Лима в одной лишь кожаной куртке вышла в свет

Известная бразильянка продемонстрировала дерзкий образ на мероприятии в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Адриана Лима

Адриана Лима / © Getty Images

45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима продемонстрировала эффектный образ во время Недели моды в Париже. Супермодель посетила презентацию Revolve Magazine, приуроченную к запуску нового журнала бренда.

Адриана Лима / © Getty Images

Адриана Лима / © Getty Images

Для выхода Лима выбрала черную кожаную куртку REVOLVE Los Angeles Rouen, которую стилизовала как короткое платье. Модель подчеркнула талию ремнем, а образ дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках и клатчем.

Волосы модель собрала в гладкую прическу с пробором посередине, а в макияже сделала ставку на естественный сияющий тон кожи и подчеркнутые глаза.

Ранее, напомним, эффектная Адриана Лима вышла на подиум в кружевном бра и бриллиантах.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie