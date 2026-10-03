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- Шоу-бизнес
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Без штанов: топ-модель Адриана Лима в одной лишь кожаной куртке вышла в свет
Известная бразильянка продемонстрировала дерзкий образ на мероприятии в Париже.
45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима продемонстрировала эффектный образ во время Недели моды в Париже. Супермодель посетила презентацию Revolve Magazine, приуроченную к запуску нового журнала бренда.
Для выхода Лима выбрала черную кожаную куртку REVOLVE Los Angeles Rouen, которую стилизовала как короткое платье. Модель подчеркнула талию ремнем, а образ дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках и клатчем.
Волосы модель собрала в гладкую прическу с пробором посередине, а в макияже сделала ставку на естественный сияющий тон кожи и подчеркнутые глаза.
Ранее, напомним, эффектная Адриана Лима вышла на подиум в кружевном бра и бриллиантах.