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Без штанов: топ-модель Кэндис Свэйнпоул встала на лыжи в одних шортах-трусах

Без штанов: топ-модель Кэндис Свэйнпоул встала на лыжи в одних шортах-трусах

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
550
Время на прочтение
1 мин
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Без штанов: топ-модель Кэндис Свэйнпоул встала на лыжи в одних шортах-трусах

Кэндис Свэйнпоул в рекламе бренда alo / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

Девушка снялась в рекламной кампании американского бренда.

35-летняя южноафриканская том-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Кэндис Свэйнпоул - появилась в рекламе Alo. Она примерила лыжные костюмы и термобелье и позировала в кресле канатной дороги и на фоне заснеженных гор.

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Но особое внимание, конечно же, привлек снимок, на котором Кэндис запечатлена в одной жилетке и высоких шортах-трусах на лыжах на снежном склоне. Ее волосы собраны в тугой хвост, а на лице зеркальные солнцезащитные очки, напоминающие лыжную маску.

Кэндис Свэйнпоул в рекламе бренда alo / © Instagram Кэндис Свэйнпоул
Кэндис Свэйнпоул в рекламе бренда alo / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

Напомним, ранее Кэндис Свэйнпоул в мини-платье с золотыми цветами посетила мероприятие Victoria's Secret World Tour 2023, которое проходило в Манхэттен-центре, в Мидтауне. На розовой дорожке она блистала в черном мини-платье с корсетом, крошечной юбкой и золотой цветочной аппликацией. 

Кэндис Свейнпоул / © Associated Press
Кэндис Свейнпоул / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
550
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