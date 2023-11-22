Без штанов: топ-модель Кэндис Свэйнпоул встала на лыжи в одних шортах-трусах

35-летняя южноафриканская том-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Кэндис Свэйнпоул - появилась в рекламе Alo. Она примерила лыжные костюмы и термобелье и позировала в кресле канатной дороги и на фоне заснеженных гор.

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Но особое внимание, конечно же, привлек снимок, на котором Кэндис запечатлена в одной жилетке и высоких шортах-трусах на лыжах на снежном склоне. Ее волосы собраны в тугой хвост, а на лице зеркальные солнцезащитные очки, напоминающие лыжную маску.

Кэндис Свэйнпоул в рекламе бренда alo / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

Напомним, ранее Кэндис Свэйнпоул в мини-платье с золотыми цветами посетила мероприятие Victoria's Secret World Tour 2023, которое проходило в Манхэттен-центре, в Мидтауне. На розовой дорожке она блистала в черном мини-платье с корсетом, крошечной юбкой и золотой цветочной аппликацией.

Кэндис Свейнпоул / Фото: Associated Press

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