Без штанов: участница "Холостяка-12" блеснула обнаженными ягодицами во время первой вечеринки на проекте

Недавно состоялась премьера 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". В первом выпуске показали, как главный герой – 32-летний Алекс Топольский – знакомится с участницами, пришедшими бороться за его сердце.

Одна из девушек, которая очень понравилась Алексу, была 25-летняя Александра Мудрая.

Александра Мудрая/Instagram

Она одела на знакомство с холостяком зеленый удлиненный жакет. Под него Саша решила не одевать ни брюки, ни юбки. Сверху на жакет девушка нацепила кожаный пояс с бахромой. Когда віходила на улицу, она надела черный плащ.

Александра Мудрая/Instagram

Лук Мудрая дополнила черными ботинками на грубой подошве, высоким хвостом с локонами и ярким макияжем с зелеными тенями на веках. В ушах были длинные серьги со звездочками, а на шее – черный чокер со звездочкой.

Александра Мудрая/Instagram

Когда Саша зашла в зал, где были девушки, и хотела сесть на диван, то случайно нагнулась и сверкнула обнаженными ягодицами. Другие участницы поинтересовались, есть ли у нее под жакетом мини-шорты или только белье? На что Александра ответила, что только белье.

Кстати, для Топольского Саша подготовила подарок-эмоции. На улице горел костер, они возле него по очереди читали задания и должны были их выполнить. Одной из задач было станцевать, что они и сделали. Им это очень понравилось.

Напомним, а другая участница "Холостяка-12" – Екатерина Лозовицкая – пришла на знакомство с главным героем в откровенном платье с прозрачными кружевными вставками и без белья.

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