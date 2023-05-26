Без стыда: правнучка нефтяного магната в прозрачном платье блеснула сосками на гала-вечере

Уже стало трендом среди звезд приходить на светские мероприятия в прозрачных нарядах и без белья.

Модель, художница и правнучка американского нефтяного магната и промышленника Жана Поля Гетти – Айви Гетти своим провокационным образом произвела фурор на благотворительном гала-вечере организации amfAR Cinema Against AIDS.

Девушка появилась на красной дорожке в прозрачном платье в черный горошек, декорированном черными бархатными кругами с жемчугом. Наряд имел тонкие бретельки, глубокий вырез, шлейф и сужался до колен.

Айви Гетти / Фото: Associated Press

Под платье Айви надела только черные трусы с высокой посадкой. Из-за отсутствия бюстгальтера она смело сверкала сосками на камеру. Обута художница была в черные босоножки на высокой платформе и каблуках.

Айви Гетти / Фото: Associated Press

Гетти сделала укладку с локонами и боковым пробором, насыщенный макияж с красной помадой, на шее завязала бархатный бант и завершила лук красным маникюром и педикюром.

Айви Гетти / Фото: Associated Press

Напомним, в "голом" платье и без бюстгальтера на гала-вечер amfAR пришла также модная блогер и модель Леони Ханне.

Читайте также: