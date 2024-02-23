Без стыда: вьетнамская певица в прозрачном платье и без белья вышла на улицы Милана

Знаменитости часто, чтобы привлечь к себе внимание, выходят в свет в провокационных нарядах.

В объективы папарацци на Неделе моды в Милане попала вьетнамская певица Хо Нгок Ха. Женщина появилась на улицах города в откровенном образе.

На ней было черное прозрачное платье с монограммой Gucci из стразов и с пуговицами, которые она расстегнула сверху и снизу.

Под нарядом были только нюдовые трусы. Соски Хо спрятала под нюдовыми наклейками в форме звезд, сверкая пышной грудью. На талии был тонкий ремешок с пряжкой в виде лого бренда Gucci.

Го Нгок Га / Фото: Getty Images

Аутфит Нгок Ха дополнила черными лакированными слингбэками на шпильках и черной сумочкой с бамбуковой ручкой.

Артистка сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, в ушах у нее были золотые серьги, на шее – золотая цепочка, а на руке – браслет-цепочка.

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