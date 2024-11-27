Без трусов: 51-летняя певица в платье с разрезами до талии пришла на премьеру мюзикла о Робби Уильямсе

Британская артистка Беверли Найт в сексуальном наряде появилась на ивенте.
В Лондоне состоялся премьерный показ биографического мюзикла "Робби Уильямс: Better Man". Мероприятие посетили звезды, среди которых была певица Беверли Найт, привлекшая внимание своим пикантным луком.
Артистка предстала в черном шелковом платье с халтером и разрезами до талии, под которым не было трусов.
Аутфит Найт дополнила черными лакированными босоножками на высоких платформах и каблуках. У Беверли были длинные дреды, макияж с черными стрелками и коричневой помадой, маникюр цвета гнилой вишни, золотые серьги-кольца с камнями в ушах и золотые кольца с камнями на пальцах.
Читайте также:
- В черном лифе и прозрачном парео: Элизабет Херли в соблазнительном образе предстала на фотосъемке
- С красной помадой и в платье с разрезами: американская стилистка в соблазнительном луке пришла на вечеринку
- В лакированном платье с мехом цвета спелой вишни: американская певица в эффектном луке сияла на ивенте