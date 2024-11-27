Без трусов: 51-летняя певица в платье с разрезами до талии пришла на премьеру мюзикла о Робби Уильямсе

В Лондоне состоялся премьерный показ биографического мюзикла "Робби Уильямс: Better Man". Мероприятие посетили звезды, среди которых была певица Беверли Найт, привлекшая внимание своим пикантным луком.

Артистка предстала в черном шелковом платье с халтером и разрезами до талии, под которым не было трусов.

Беверли Найт / Фото: Getty Images

Аутфит Найт дополнила черными лакированными босоножками на высоких платформах и каблуках. У Беверли были длинные дреды, макияж с черными стрелками и коричневой помадой, маникюр цвета гнилой вишни, золотые серьги-кольца с камнями в ушах и золотые кольца с камнями на пальцах.

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