Без трусов: американская актриса нагнулась и посветила ягодицами перед папарацци на улицах Калифорнии

Фиби Прайс попала в объективы папарацци в Студио-Сити, в Калифорнии, когда вышла выгулять собаку.

Актриса выбрала для прогулки провокационный гламурный лук. На ней был откровенный прозрачный костюм с розовыми вставками, состоявший из кроп-топа с бюстгальтером с пикантным декольте и лосин, под которыми отсутствовали трусы. Наряд Прайс скомбинировала с розовыми ботильонами на шпильках и шляпой с розовым цветком.

Фиби Прайс / Фото: Getty Images

Шею она украсила чокером с камнями, а на лице были массивные очки со стразами. Фиби накрасила губы розовой помадой и уложила волосы в легкие локоны.

Прайс начала позировать со своим псом перед фотографами. Затем актриса нагнулась к собаке и посветила на камеру своими ягодицами, глядя в объектив.

Фиби Прайс / Фото: Getty Images

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