Без трусов: американская певица продемонстрировала сексуальные ягодицы на вечеринке

Латиция Линч в гламурном и соблазнительном аутфите пришла на вечеринку.

Американская певица и танцовщица Латиция Линч посетил вечеринку в Лос-Анджелесе.

Женщина пришла на пати в гламурном розовом образе. На ней был трикотажный бюстгальтер с бахромой и экстравагантные брюки из ниток и с бахромой, под которые она не одела трусы.

Латиция Линч / Фото: Getty Images

Латиция продемонстрировала на камеру упругие ягодицы.

Латиция Линч / Фото: Getty Images

Лук Линч дополнила большой меховой шляпой и босоножками с мехом и на шпильках.

Звезда сделала макияж с пышными накладными ресницами. На лице у нее были массивные стильные очки от Gucci, а на шее – золотая цепочка. Черный матовый маникюр и педикюр завершили лук танцовщицы.

Читайте также: