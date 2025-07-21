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- Шоу-бизнес
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Без трусов: американская звезда соцсетей в смелом образе пришла на ивент
Аликс Эрл в ярком наряде похвасталась стройной фигурой.
Американская звезда соцсетей Аликс Эрл в ярком летнем аутфите посетила мероприятие White Fox Heatwave в Лондоне. Она продемонстрировала подтянутое тело, стройные ноги и красивый загар.
Перед фотокамерами блондинка предстала в наряде лаймового оттенка. На ней был кроп-топ с V-образным декольте и мини-юбка с вырезами на бедрах, украшенными серебряными кольцами. Через эти вырезы не было видно белья, что придало ее луку дерзости.
Аутфит Аликс дополнила пудровыми босоножками на шпильках и с завязками вокруг лодыжек. У нее была длинная укладка с кудрями, макияж с черными стрелками и ягодной помадой, перламутровый маникюр и французский педикюр.
Блондинка украсила уши золотыми серьгами в виде цветов, шею — ожерельем с камнями и жемчугом, а руки — браслетами и кольцами.