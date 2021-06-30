Без трусов: Анна Делло Руссо в платье с разрезом до бедра появилась на фэшн-показе

Без трусов: Анна Делло Руссо в платье с разрезом до бедра появилась на фэшн-показе

59-летний редактор японского Vogue, влиятельный стилист и икона стритстайла приехала в Италию на модный показ.

Анна Делло Руссо посетила фэшн-показ Max Mara Resort 2022 Collection, который состоялся на итальянском острове Искья.

Стилист выглядела очень эффектно. Она надела черное длинное платье с высоким разрезом до бедра, сквозь который было видно, что на ней нет нижнего белья.

Анна Делло Руссо / Getty Images

Наряд Руссо дополнила черными босоножками-гладиаторами на шпильках. На шее у нее было бриллиантовое ожерелье, а в ушах – лаконичные серьги. Волосы Анна распустила и сделала нежный макияж.

Компанию иконе стиля составил ее возлюбленный Анджело Джоя, который выбрал для ивента черную жилетку, брюки, белую рубашку и белые кроссовки. На лице у него были черные очки. Его образ напоминал покойного немецкого модельера и дизайнера французского Дома моды Chanel Карла Лагерфельда.

Анджело Джоя и Анна Делло Руссо / Getty Images

На показе Max Mara также побывали Ники Хилтон со своей мамой.

Ники и Кэтти Хилтон / Getty Images

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