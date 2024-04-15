Без трусов: британская модель похвасталась луком в мини-платье с разрезом до талии

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – похвасталась в Instagram сексуальным аутфитом.

Девушка надела розовое мини-платье с разрезом до талии, через который было заметно, что на ней не было трусов.

Джессика Гейл/Instagram

Наряд блондинка скомбинировала с золотистыми босоножками на шпильках и золотыми браслетами. Джессика уложила волосы в локоны и сделала макияж с помадой шоколадного оттенка. Гейл выглядела стройно и соблазнительно.

Напомним, ранее Джессика Гейл в бикини пастельно-голубого цвета соблазнительно позировала у бассейна.

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