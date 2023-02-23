Без трусов: британская телезвезда в откровенном мини блеснула обнаженным бедром

Хлоя Ферри в яркой провокационной одежде вышла на прогулку.

Британская звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фото своего нового сексуального образа.

Женщина примеряла откровенный оранжевый костюм, состоявший из кроп-топа с соблазнительным декольте и мини-юбки со шнуровкой. Под юбкой, конечно же, отсутствовали трусы.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

В этом наряде Ферри показала все, что можно было: пышный бюст, плоский живот и оголенное бедро.

Аутфит она дополнила идеально ровной укладкой, насыщенным вечерним макияжем и серьгами-кольцами.

Напомним, в прошлый раз Хлоя показала, как в латексном бикини принимала солнечные ванны.

Читайте также: