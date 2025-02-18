Без трусов: Дакота Джонсон в образе от Gucci появилась на ивенте в Нью-Йорке

35-летняя актриса, дочь известных актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона подчеркнула стройную фигуру черным платьем.
Дакота Джонсон посетила ивент SNL50: The Anniversary Special, посвященный 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.
На красной дорожке актриса появилась в черном платье по фигуре и с одним рукавом от бренда Gucci. Наряд также имел высокий разрез почти до талии, украшенный фирменной золотой фурнитурой итальянского лейбла, под которым не было видно трусов.
Аутфит Джонсон дополнила черными босоножками на шпильках Gucci. У нее была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах и черный маникюр. В ушах у Дакоты были массивные золотые серьги-кольца, а на руках золотые кольца от Sidney Garber.
Напомним, Дакота Джонсон посетила третий ежегодный ужин "Забота о женщинах" в роскошном платье с глубоким вырезом от Gucci.
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