Без трусов: Дакота Джонсон в образе от Gucci появилась на ивенте в Нью-Йорке

Дакота Джонсон посетила ивент SNL50: The Anniversary Special, посвященный 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в черном платье по фигуре и с одним рукавом от бренда Gucci. Наряд также имел высокий разрез почти до талии, украшенный фирменной золотой фурнитурой итальянского лейбла, под которым не было видно трусов.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Аутфит Джонсон дополнила черными босоножками на шпильках Gucci. У нее была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах и черный маникюр. В ушах у Дакоты были массивные золотые серьги-кольца, а на руках золотые кольца от Sidney Garber.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Напомним, Дакота Джонсон посетила третий ежегодный ужин "Забота о женщинах" в роскошном платье с глубоким вырезом от Gucci.

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