Без трусов: Деми Роуз в золотом мини-платье похвасталась пышными ягодицами

Британская модель поделилась пикантными фотографиями из Египта.
Деми Роуз порадовала фолловеров новым соблазнительным образом, в котором она устроила себе импровизированный фотосет во время отдыха в Египте.
Модель примеряла откровенное золотое мини-платье с вырезами, обнаженной спиной и откровенным разрезом до талии.
Под нарядом отсутствовало нижнее белье – это было заметно, когда Деми показала обнаженное бедро. Это выглядело очень сексуально.
Конечно же, Роуз не упустила возможности продемонстрировать на камеру свои пышные ягодицы, которыми она очень гордится.
Аутфит знаменитость дополнила элегантной прической и макияжем с длинными ресницами и бежевой помадой на губах.
Позировала красавица на фоне пирамид и пальм.
Напомним, ранее Деми Роуз похвасталась обольстительным аутфитом в золотом винтажном бюстгальтере от украинского бренда стоимостью 831 доллар.
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