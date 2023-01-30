Без трусов: Деми Роуз в золотом мини-платье похвасталась пышными ягодицами

Деми Роуз порадовала фолловеров новым соблазнительным образом, в котором она устроила себе импровизированный фотосет во время отдыха в Египте.

Модель примеряла откровенное золотое мини-платье с вырезами, обнаженной спиной и откровенным разрезом до талии.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Под нарядом отсутствовало нижнее белье – это было заметно, когда Деми показала обнаженное бедро. Это выглядело очень сексуально.

Конечно же, Роуз не упустила возможности продемонстрировать на камеру свои пышные ягодицы, которыми она очень гордится.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит знаменитость дополнила элегантной прической и макияжем с длинными ресницами и бежевой помадой на губах.

Позировала красавица на фоне пирамид и пальм.

Напомним, ранее Деми Роуз похвасталась обольстительным аутфитом в золотом винтажном бюстгальтере от украинского бренда стоимостью 831 доллар.

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