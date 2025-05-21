Без трусов: Хейли Бибер появилась на обложке известного глянца в смелом образе

Хейли Бибер

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28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — стала главной героиней нового летнего выпуска Vogue. На обложке глянца она появилась в одной лишь полосатой рубашке от Prada — на ней не было никакого нижнего белья.

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Стилисты подобрали для Хейли интересные, но сдержанные образы. Она позировала в шелковом платье с кружевом от Saint Laurent, красном топе на молнии от Hermes, замшевой куртке с цветами на воротнике от Versace и др.

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Бибер примерила и необычные для себя образы — она позировала со штангой, висела на гимнастических кольцах и лентах, а также стояла в позе Сарвангасана.

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Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

В интервью журналу Хейли рассказала о беременности и родах, трудностях послеродового периода, материнства и карьере.

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

«Роды были самым трудным делом в моей жизни. Даже после девяти месяцев усердной подготовки они не прошли гладко, схватки продолжались 18 часов», — рассказала девушка.

Хейли Бибер/instagram.com/voguemagazine

«Став мамой, я изменилась „с головы до ног“. И то, кем я является сегодня, версия меня, несущаяся в будущее, — это то, чем я горжусь. Мне нравится то, кем я являюсь, гораздо больше, чем когда-либо», — говорит Бибер.

Ранее, напомним, Хейли Бибер заметили папарацци по пути на грандиозную вечеринку.

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Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images