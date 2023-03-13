Без трусов: Холли Берри пришла на премию "Оскар" в платье с разрезом до бедра

56-летняя актриса выбрала для своего выхода наряд в греческом стиле.
Холли Берри выбрала для красной дорожки церемонии "Оскар" белоснежное платье с американским проемом, пикантным вырезом в зоне декольте, медными цветами и небольшим шлейфом. Звезда взяла руками части юбки и подняла их вверх.
Главным акцентом в ее аутфите был высокий разрез до бедра, обнажавший ее стройные ноги и демонстрировавший отсутствие белья.
Обута Берри была в атласные медные босоножки на высокой платформе и каблуках, которые на нее были узки, ведь мизинец немного не поместился в них.
Холли сделала короткую укладку с винтажными волнами, макияж в коричневых тонах и завершила лук золотыми украшениями.
На премию актриса пришла в компании своего бойфренда Ван Ханта.
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