Без трусов: Холли Берри пришла на премию "Оскар" в платье с разрезом до бедра

56-летняя актриса выбрала для своего выхода наряд в греческом стиле.

Холли Берри выбрала для красной дорожки церемонии "Оскар" белоснежное платье с американским проемом, пикантным вырезом в зоне декольте, медными цветами и небольшим шлейфом. Звезда взяла руками части юбки и подняла их вверх.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Главным акцентом в ее аутфите был высокий разрез до бедра, обнажавший ее стройные ноги и демонстрировавший отсутствие белья.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли Берри / Фото: Associated Press

Обута Берри была в атласные медные босоножки на высокой платформе и каблуках, которые на нее были узки, ведь мизинец немного не поместился в них.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли сделала короткую укладку с винтажными волнами, макияж в коричневых тонах и завершила лук золотыми украшениями.

Холли Берри / Фото: Associated Press

На премию актриса пришла в компании своего бойфренда Ван Ханта.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли Берри / Фото: Associated Press

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