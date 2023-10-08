Без трусов и бюстгальтера: британская модель в провокационном образе пришла на гала-вечер

Модель Софи Самнер посетила гала-вечер New York City Ballet 2023, посвященный 75-му юбилею балетного сезона в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.

Для такого события модель выбрала провокационный аутфит. Она была одета в блестящее прозрачное платье до пола, расшитое пайетками. На Софи отсутствовало белье, поєтому сквозь ткань были видны ее соски.

Софи Самнер / Фото: Getty Images

Главный акцент в ее луке был на высоком разрезе до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Обута Самнер была в золотистые босоножки на каблуках. Модель сделала прическу с высоким пучком и распущенными волосами и нежный макияж с черными стрелками. В ушах у нее были золотисто-жемчужные серьги, а на руках – золотые кольца с жемчугом.

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