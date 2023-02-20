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Без трусов и бюстгальтера: Деми Роуз в откровенном образе позавтракала на террасе

Без трусов и бюстгальтера: Деми Роуз в откровенном образе позавтракала на террасе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2182
Время на прочтение
1 мин
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Без трусов и бюстгальтера: Деми Роуз в откровенном образе позавтракала на террасе

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель продемонстрировала сексуальное декольте на террасе с видом на море.

Деми Роуз обожает делиться с фолловерами своими провокационными снимками. Вот и в этот раз красавица опубликовала пикантное фото.

Роуз вышла позавтракать на террасе в золотистом халате, под которым отсутствовало белье. Модель специально продемонстрировала это на камеру, соблазнительно хвастаясь пышным бюстом и бедрами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми запечатлели в тот момент, когда она собиралась выпить шампанское. На столе у нее был кофе, апельсиновый сок, круассаны, тосты и фрукты.

Напомним, Деми Роуз продемонстрировала сексуальный лук в красном атласном платье в бельевом стиле с обнаженной спиной.

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Дата публикации
Просмотры
2182
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