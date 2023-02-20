Без трусов и бюстгальтера: Деми Роуз в откровенном образе позавтракала на террасе

Британская модель продемонстрировала сексуальное декольте на террасе с видом на море.
Деми Роуз обожает делиться с фолловерами своими провокационными снимками. Вот и в этот раз красавица опубликовала пикантное фото.
Роуз вышла позавтракать на террасе в золотистом халате, под которым отсутствовало белье. Модель специально продемонстрировала это на камеру, соблазнительно хвастаясь пышным бюстом и бедрами.
Деми запечатлели в тот момент, когда она собиралась выпить шампанское. На столе у нее был кофе, апельсиновый сок, круассаны, тосты и фрукты.
Напомним, Деми Роуз продемонстрировала сексуальный лук в красном атласном платье в бельевом стиле с обнаженной спиной.
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