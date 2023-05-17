Без трусов и бюстгальтера: индийская актриса пришла на Каннский кинофестиваль в откровенном образе

Индийская звезда решила привлечь к себе внимание сексуальным нарядом.

На Лазурном побережье стартовал 76-й Каннский кинофестиваль. На красной дорожке появлялось множество звездных красавиц. Среди них и индийская актриса Эша Гупта.

Она предстала перед фотокамерами в провокационном образе. На Эше было белое кутюрное платье макси от бренда Nicolas Jebran, под которое она не надела белье.

Еша Гупта / Фото: Associated Press

Наряд имел откровенное декольте и совсем не прикрывало одну часть ее груди, которую она украсила цветочными аппликациями с пайетками.

Платье также имело высокий разрез до бедра, который позволил Гупте продемонстрировать свои стройные ноги.

Еша Гупта / Фото: Getty Images

Актриса обула белые босоножки на высокой блестящей платформе и каблуках. Она сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, макияж с черными стрелками, уши украсила серьгами с белыми и красными камнями, а на руке было кольцо из этого самого комплекта.

Еша Гупта / Фото: Associated Press

В таком аутфите Эша точно ловила на себе заинтересованные взгляды гостей кинофестиваля.

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