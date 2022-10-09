Без трусов и на корточках: американская актриса в откровенном луке раздвинула ноги и позировала папарацци

55-летняя Бай Лин обожает эпатировать всех своим провокационным видом и поведением.
Американская актриса китайского происхождения Бай Лин известна своей страстью к провокационным лукам. Каждый раз, когда она появляется на улицах Лос-Анджелеса, папарацци совсем не грустно.
Вот и на этот раз Бай вышла на прогулку в откровенном наряде и сразу же привлекла к себе внимание фотографов.
На актрисе был терракотово-оранжевый костюм, состоявший из лифа и штанов на завязках. Конечно же, под такие откровенные штаны Лин не одевала трусов. Она даже продемонстрировала это фотографам, став к ним боком.
Образ звезда дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуке и элегантными серьгами с камнями. Она сделала себе высокий пучок и насыщенный макияж с акцентом на красной помаде. Розовый маникюр и красный педикюр завершил аутфит Бай.
Позировала актриса также, присев на корточки и раздвинув ноги.
Напомним, ранее Лин показала обнаженную грудь во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Читайте также: