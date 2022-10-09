Без трусов и на корточках: американская актриса в откровенном луке раздвинула ноги и позировала папарацци

Американская актриса китайского происхождения Бай Лин известна своей страстью к провокационным лукам. Каждый раз, когда она появляется на улицах Лос-Анджелеса, папарацци совсем не грустно.

Вот и на этот раз Бай вышла на прогулку в откровенном наряде и сразу же привлекла к себе внимание фотографов.

На актрисе был терракотово-оранжевый костюм, состоявший из лифа и штанов на завязках. Конечно же, под такие откровенные штаны Лин не одевала трусов. Она даже продемонстрировала это фотографам, став к ним боком.

Бай Лин / Фото: Getty Images

Образ звезда дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуке и элегантными серьгами с камнями. Она сделала себе высокий пучок и насыщенный макияж с акцентом на красной помаде. Розовый маникюр и красный педикюр завершил аутфит Бай.

Позировала актриса также, присев на корточки и раздвинув ноги.

Бай Лин / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Лин показала обнаженную грудь во время прогулки по Лос-Анджелесу.

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