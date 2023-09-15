Без трусов и с бантиками на груди: британская актриса в провокационном образе появилась на мероприятии

Ясмин Финни поддержала тенденцию звезд приходить на ивенты без белья.
Британская актриса Ясмин Финни посетила модное шоу Vogue World: London 2023, которое состоялось в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне.
Там звезда предстала в провокационном образе от Valentino. На ней был черный бюстгальтер в виде бантиков, которые прикрывали ее грудь, а также черная юбка макси с высоким разрезом, которая сверху соединялась бантиками. Под юбкой на Ясмин отсутствовали трусы, что придавало ее луку откровенности.
Аутфит Финни дополнила черными оперными перчатками и босоножками на небольших шпильках. Актриса заплела длинные косички, сделала макияж с коричневой помадой, красный педикюр, уши украсила длинными серьгами с камнями, а шею – ожерельем.
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