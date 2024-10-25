Без трусов: модель в платье с пикантным вырезом позировала на ивенте в Марокко

Американо-ливанская модель Нур Арида посетила мероприятие Fashion Trust Arabia 2024, которое состоялось во дворце Эль-Бади в Марракеше.

Перед фотокамерами девушка предстала в черном бархатном платье с длинными рукавами, высокой горловиной и длинным шлейфом. Главным акцентом в ее аутфите был откровенный вырез, обнажавший талию и бедро. Тоненькую полоску на бедре украшала брошь с камнями. Вероятно, что под наряд с таким пикантным вырезом Нур не одела трусы.

Нур Арида / Фото: Getty Images

Лук Арида дополнила черными перчатками с кольцом, прической боб-каре и вечерним макияжем.

Напомним, на мероприятии наше внимание привлекла также канадская модель Сабрина Доур, которая появилась в полупрозрачном длинном платье с блестками и глубоким декольте. Под нарядом не было бюстгальтера.

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