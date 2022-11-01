Без трусов: участница "Холостяка-12" пришла на знакомство с главным героем в откровенном образе

Недавно состоялась премьера 12-го сезона долгожданного реалити-шоу "Холостяк". В первом выпуске показали, как главный герой Алекс Топольский знакомится с девушками, пришедшими покорять его сердце.

Фотомодель из Киева – 24-летняя Екатерина Лозовицкая – была одной из участниц, которая наиболее впечатлила холостяка своим появлением.

Перед знакомством Катя передала Алексу коробку, в которой находилась ее маленькая бумажная копия. Топольский должен был выбрать наряд, в котором девушка должна предстать перед ним. Больше всего мужчине понравилось черное вечернее платье. Выбор Алекса передал Екатерине ведущий шоу Григорий Решетник.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Фотомодель пришла на знакомство с Топольским в откровенном черном бархатном платье макси, которое он выбрал. Оно идеально подчеркнуло сексуальную фигуру девушки.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Наряд имел соблазнительное декольте и прозрачные кружевные вставки до бедер. Поскольку в этих местах отсутствовали лямки от трусов, можно предположить, что Катя была без них. Да и общаясь с девушками на вечеринке, она оговорилась, что на ней отсутствует белье.

Екатерина Лозовицкая/Скрин видео

Свой образ Лозовицкая дополнила элегантной, собранной вверх прической, вечерним макияжем и длинными серебряными серьгами.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Перед церемонией роз Алекс позвал Екатерину пообщаться за ужином.

Екатерина Лозовицкая/Скрин видео

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