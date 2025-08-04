ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
226
Время на прочтение
1 мин

Без трусов: звезда реалити в «голом» платье появилась на ивенте в Калифорнии

Девушка своим откровенным нарядом привлекла внимание фотографов и публики.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Gbaby

Gbaby / © Getty Images

В Инглвуде состоялась премьера нового шестого сезона реалити-шоу "Кабаре Джозелин в Калифорнии" от Zeus Network. На мероприятии присутствовала участница реалити-шоу – Gbaby.

Девушка продемонстрировала на ивенте смелый аутфит. Она надела прозрачное платье, расшитое пайетками с флористическим мотивом, с глубоким декольте. Лишь ткань лифа была непрозрачной. Под нарядом отсутствовало белье, что придало луку красавицы провокативности.

Gbaby / © Getty Images

Gbaby / © Getty Images

Gbaby дополнила образ черными босоножками и черным блестящим клатчем. У нее была укладка с локонами и макияж с длинными и пышными накладными ресницами. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – золотой цепочкой с кулоном, а руки – браслетами.

Напомним, певица Miss Kaniyah появилась на ивенте в не менее откровенном платье с вырезом на животе и без бюстгальтера.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie