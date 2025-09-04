ТСН в социальных сетях

Без трусов: звезда соцсетей в смелом образе вышла на красную дорожку в Венеции

Жак Буэно выбрала для своего появления на кинофестивале провокационный наряд.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Жак Буэно

Жак Буэно / © Getty Images

Звезда соцсетей Жак Буэно посетила Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке красавица произвела фурор своим пикантным аутфитом.

Перед фотокамерами она появилась в вечернем соблазнительном черном платье макси с прозрачными вставками, блестящей вышивкой и кружевом в зоне декольте. А еще наряд имел высокие разрезы до бедер, под которыми не было заметно белья.

Жак Буэно / © Getty Images

Жак Буэно / © Getty Images

Жак уверенно позировала перед фотографами, демонстрируя подтянутую фигуру и стройные ноги.

Образ Буэно дополнила черными босоножками на высоких шпильках. Она сделала прическу с высокой гулькой и выпущенными локонами спереди, макияж с акцентом на глазах и светлый маникюр. В ушах у нее были длинные серьги, а на руке красовалось кольцо с бриллиантом.

