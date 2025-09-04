- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Без трусов: звезда соцсетей в смелом образе вышла на красную дорожку в Венеции
Жак Буэно выбрала для своего появления на кинофестивале провокационный наряд.
Звезда соцсетей Жак Буэно посетила Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке красавица произвела фурор своим пикантным аутфитом.
Перед фотокамерами она появилась в вечернем соблазнительном черном платье макси с прозрачными вставками, блестящей вышивкой и кружевом в зоне декольте. А еще наряд имел высокие разрезы до бедер, под которыми не было заметно белья.
Жак уверенно позировала перед фотографами, демонстрируя подтянутую фигуру и стройные ноги.
Образ Буэно дополнила черными босоножками на высоких шпильках. Она сделала прическу с высокой гулькой и выпущенными локонами спереди, макияж с акцентом на глазах и светлый маникюр. В ушах у нее были длинные серьги, а на руке красовалось кольцо с бриллиантом.