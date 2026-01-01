Без Цимбалюка: победительница "Холостяка-14" Надин Головчук показала фото с Буковеля

Надин Головчук

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — опубликовала в Instagram Stories снимки с отдыха в Буковеле. На них она позировала в образе total black на фоне снега, гор и домиков.

Девушка поехала туда вместе с друзьями отпраздновать Новый год.

«Я наполнена, потому что встретила Новый год в очень теплой компании. С людьми, которые по-особенному видят и чувствуют эту жизнь», — написала Надежда на снимке.

А еще Головчук похвасталась подарком, который приобрела себе, — красным кольцом в виде сердца.

«А это мой маленький подарочек себе. Еще подарила такой подруге, чтобы носить сердечком к себе и напоминать о своей любви к самой себе», — написала она.

Интересно, что в Буковеле сейчас отдыхает и Тарас Цимбалюк. В своих соцсетях актер показался вместе с финалисткой проекта «Холостяк-14» Анастасией Половинкиной. А вот с Надин их еще не видели вместе. Возможно, таким образом они хотят запутать поклонников проекта перед выходом пост-шоу, во время которого станет известно, как сложились отношения между Тарасом и Надин после финала.