Без волос и в прозрачном платье: модель Бьянка Балти посетила модный показ Fendi

Итальянская топ-модель появилась среди гостей на шоу Fendi, которое прошло в рамках Недели моды в Милане.
40-летняя Бьянка Балти сейчас проходит лечение от рака яичников, поэтому из-за химиотерапии потеряла волосы. Однако Бьянка не прячется за париками, а решила быть собой в обычной жизни и на публике, поэтому не носит их.
На модном показе она появилась в роскошном, но совершенно прозрачном платье. На модели было платье-сетка, расшитое флористическими узорами с использованием бисера, пайеток и серебряных нитей и такие же гольфы. На плечи Бьянка накинула черное пальто, в реке у нее была бежевая сумка, завершали образ босоножки.
Напомним, что недавно в Италии также прошел ежегодный музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, и одной из ведущих мероприятия стала Бьянка. Она впервые за длительное время приняла участие в подобном мероприятии. На сцене модель продемонстрировала несколько совершенно разных вечерних платьев от именитых итальянских Модных домов.
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