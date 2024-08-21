Без волос и в винтажном платье: FKA Twigs произвела фурор на премьере фильма "Ворон"

Ремейк выходит на экраны спустя 30 лет после фильма с Брендоном Ли.

20 августа в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Ворон", основанного на комиксах Джеймса О’Барра. Главный роли в этой культовой истории исполнят 34-летний актер Билл Скарсгард, Дэнни Хьюстон и певица FKA twigs - бывшая девушка Роберта Паттинсона.

FKA Twigs / Фото: Associated Press

36-летняя FKA twigs появилась на премьере в черном платье от бренда Giorgio Armani. Это был винтажный наряд из шелковой ткани и с несколькими бретельками спереди, которые были скреплены между собой.

Образ актриса дополнила длинным маникюром, макияжем золотистого цвета, осветленными бровями и черным клатчем в руке.

FKA Twigs / Фото: Associated Press

Волосы у FKA twigs были частично сбриты, а вот та их часть, которая осталась на ее голове, была выпрямлена утюжком. Также ее голову украшало необычное издели немного в фентезийном стиле, ведь в нем она напоминала инопланетянку.

FKA Twigs / Фото: Associated Press

FKA Twigs / Фото: Associated Press

На премьере она позировала вместе с Биллом Скарсгардом - исполнителем главной роли в "Вороне". Актер был в костюме от Prada.

FKA Twigs с Биллом Скарсгардом / Фото: Associated Press

Напомним, что первая версия этого фильма, которая вышла в прокат в 1994 году, закончилась трагично. Главную роль в фильме сыграл Брэндон Ли - сын легендарного актера и мастера восточных единоборств Брюса Ли. 31 марта 1993 года Брэндон Ли был убит на съемках одной из сцен - его ранил из револьвера 44 калибра выстрелом актер Майкл Масси, который играл одного из злодеев в фильме. Спустя 12 часов Брэндон Ли скончался в больнице.

В предверии премьеры состоялся фотоколл к этому фильму, на котором FKA Twigs и Скарсгардом позировали одетые в черные наряды.

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