Без юбки: американская актриса позировала на фэшн-шоу в пикантном луке

31-летняя Майка Монро решила, что юбка в ее образе будет излишней.

Американская актриса Майка Монро посетила показ бренда Saint Laurent, состоявшегося в рамках Парижской недели моды, в пикантном аутфите.

Она пришла в боди асфальтового цвета с глубоким вырезом и черным поясом, а вот на низ надела только капроновые колготки.

Майка Монро / Фото: Getty Images

На плечо Майка накинула бежево-коричневую шубу и обула бронзовые остроносые туфли.

У нее была взъерошенная укладка и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, фэшн-шоу Saint Laurent посетила также Зоя Кравиц, которая сияла в кружевном мини-платье с цветочным орнаментом и длинными рукавами, под которым не было бюстгальтера.

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