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- Шоу-бизнес
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Без юбки: американская актриса в провокационном луке пришла на премьеру фильма ужасов
45-летняя Джун Диана Рафаэль в трусах похвасталась стройными ногами.
В Лос-Анджелесе в Объединенном театре на Бродвее состоялась премьера детективного фильма ужасов «Оружие». Мероприятие посетила американская актриса и комедиантка Джун Диана Рафаэль, сыгравшая в фильме.
На красную дорожку она вышла в провокационном образе total black. На ней был укороченный жакет с удлиненными рукавами, широким воротником и V-образным вырезом, который она скомбинировала с трусами в рубчик с высокой посадкой.
Вместо юбки или брюк Джун одела черные капроновые колготки. Лук она дополнила черными лакированными остроносыми туфлями. В этом аутфите звезда продемонстрировала свои стройные ноги.
Рафаэль сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, макияж с черным карандашом на глазах и розовой помадой на губах и французский маникюр. Уши Джун украсила роскошными массивными серьгами с бриллиантами и изумрудами, а руки — бриллиантовыми кольцами.
О фильме:
В маленьком городке Мейбрук однажды утром на урок к учительнице младших классов, миссис Генди (Джулия Гарнер), не появился целый класс. Оказывается, предыдущей ночью, ровно в 2:17, 17 детей одновременно встали с кроватей, вышли из дома и исчезли в темноте без следа. Но правда ли то, что они действовали по собственной воле? Что или кто стоит за этим жутким исчезновением, ошеломившим всю общину?
В главных ролях — Джош Бролин («Люди в черном 3», «Дедпул 2»), Джулия Гарнер («Озарк», «Фантастическая 4: Первые шаги»), Олден Эйренрайк («Оппенгеймер»), Остин Абрамс («Ходячие мертвецы») и Бенедикт Уонг («Доктор Стрен»).
Напомним, в украинский прокат фильм «Оружие» выходит 7 августа.