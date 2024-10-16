Без юбки: американская модель в боди продемонстрировала стройные ноги

26-летняя Анок Яй в провокационном образе total black пришла на вечеринку.

На вечеринку The Victorias Secret Show 2024 в Нью-Йорке прибыла также американская модель Анок Яй.

Девушка привлекла внимание провокационным аутфитом. На ней было черное корсетное боди с пикантным декольте и черные капроновые колготки-туфли. А вот юбку она решила не одевать, чтобы продемонстрировать свои длинные стройные ноги.

Анок Яй / Фото: Getty Images

В руках Яй держала замшевую куртку и объемную черную шубу.

Анок собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками, уши украсила серьгами-гвоздями, а шею – ожерельем.

Напомним, на вечеринку также пришла модель plus-size Эшли Грэм, которая была одета в черное платье по фигуре, из-под которой выглядывал леопардовый бюстгальтер.

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