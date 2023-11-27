Без юбки: американская певица в боди с пикантным декольте вышла в свет

Артистка Normani в образе total black пришла на мероприятие в Калифорнии.
Американская певица Normani посетила премьеру фильма "Возрождение: фильм Бейонсе", состоявшейся в театре Сэмюэла Голдвина в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Звезда предстала на ивенте в эффектном образе от Mugler. На ней было черное боди с имитацией жакета с пикантным декольте. На низ Normani надела только черные капроновые колготки и складывалось впечатление, что она забыла о юбке или брюках.
Аутфит артистка дополнила черными туфлями и прозрачными черными перчатками. Идеально ровная укладка, макияж смоки-айс, бриллиантовые серьги-гвоздики и массивное колье с большим крестом с камнями завершили образ певицы.
Напомним, на благотворительный гала-вечер Baby2Baby Normani пришла в роскошном черном платье макси, полностью расшитом камнями разного размера, от Модного дома Dolce & Gabbana. Главный акцент в образе был на пышном декольте.
Читайте также:
- В сиреневом платье с вырезом до пупка: американская певица блеснула сексуальной грудью на ивенте
- В "голом" платье и без бюстгальтера: итальянская певица в смелом образе появилась на красной дорожке
- Эффектная блондинка: американская певица в розовом платье с высоким разрезом похвасталась стройными ногами