Без юбки: американская певица в боди с пикантным декольте вышла в свет

Артистка Normani в образе total black пришла на мероприятие в Калифорнии.

Американская певица Normani посетила премьеру фильма "Возрождение: фильм Бейонсе", состоявшейся в театре Сэмюэла Голдвина в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Звезда предстала на ивенте в эффектном образе от Mugler. На ней было черное боди с имитацией жакета с пикантным декольте. На низ Normani надела только черные капроновые колготки и складывалось впечатление, что она забыла о юбке или брюках.

Normani / Фото: Getty Images

Аутфит артистка дополнила черными туфлями и прозрачными черными перчатками. Идеально ровная укладка, макияж смоки-айс, бриллиантовые серьги-гвоздики и массивное колье с большим крестом с камнями завершили образ певицы.

Напомним, на благотворительный гала-вечер Baby2Baby Normani пришла в роскошном черном платье макси, полностью расшитом камнями разного размера, от Модного дома Dolce & Gabbana. Главный акцент в образе был на пышном декольте.

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