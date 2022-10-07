Без юбки: Бейонсе в полупрозрачном боди с украшениями пришла на вечеринку

В рамках Парижской недели моды Бейонсе организовала вместе с ювелирным брендом Tiffany&Co. частную вечеринку, на которую пригласила своих звездных друзей.

В Instagram поп-дива продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она появилась на пати.

Бейонсе одела черное полупрозрачное боди с серебряными украшениями в виде бахромы и камней, имитирующих экстремально короткое платье. Артистка решила не надевать больше ничего, что придало ее луку сексуальности. В таком наряде она продемонстрировала свои красивые ноги.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Образ звезда дополнила туфлями с шипами и на шпильках и длинным черным плащом.

Бейонсе собрала волосы в хвост и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были длинные серьги, а на шее – золотая массивная цепочка. Красный длинный маникюр завершил смелый аутфит поп-дивы.

Напомним, ранее артистка в элегантном черном костюме от бренда Sergio Hudson похвасталась сексуальным декольте.

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