Без юбки: британская модель в провокационном луке вышла на улицы Милана

Джамилла Стренд решила привлечь к себе внимание пикантным аутфитом.

В объективы папарацци во время Миланской недели моды попала британская модель Джамилла Стренд.

Красавица вышла в свет в пикантном образе total black. На ней было боди с высокой горловиной и высокие чулки. А вот юбку модель решила не надевать, чтобы точно оказаться в центре внимания публики и фотографов.

Джамилла Стренд / Фото: Getty Images

Сверху Джамилла надела черный полупрозрачный тренч. Обута она была в лакированные босоножки на высокой платформе и каблуке.

Стренд сделала гладкий пучок, макияж с коричневой помадой и украсила уши серебряными лаконичными серьгами.

Напомним, британская модель Ева Апио пришла на премьеру фильма "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" в салатовом платье макси на тонких бретельках, с драпировкой и пикантным декольте.

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